Внук Никиты Михалкова получил сотрясение мозга в ДТП с перевернувшимся Mercedes
Авария произошла поздним вечером 10 марта. Водитель иномарки не справился с управлением. В результате авто влетело в препятствие и оказалось на крыше, сделав кувырок.
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19-летний внук советского и российского актёра и режиссёра Никиты Михалкова Пётр пострадал в ДТП в Подмосковье. Авария случилась в Петрово-Дальнем, недалеко от родового имения семьи Михалковых, около 11 вечера 10 марта. В распоряжении Лайфа оказалось фото с места ДТП.
Как видно на снимке, автомобиль марки Mercedes, в котором находился Пётр, вылетел с дороги и перевернулся. Источник Лайфа пояснил, что водитель иномарки не справился с управлением, после чего та наехала на препятствие и совершила кувырок. Пётр — сын актёра Степана Михалкова и его первой супруги Аллы Сиваковой. В аварии молодой человек получил сотрясение головного мозга. Помимо него в машине находилось ещё два человека: 18-летний Артём Макаров, который также отделался сотрясением, и 17-летняя Диана Л.
Пётр Михалков (второй справа) с отцом Степаном Михалковым, младшим братом, дедом Никитой Михалковым и мачехой Елизаветой. Фото © Instagram / elizaveta.mikhalkova
Никита Михалков — знаменитый советский и российский кинорежиссёр, актёр, продюсер и сценарист, один из немногих отечественных обладателей премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Народный артист РСФСР (1984), председатель Московского международного кинофестиваля, председатель правления Союза кинематографистов России. Подробнее о биографии Никиты Сергеевича читайте на сайте uznayvse.ru.