Внук Никиты Михалкова получил сотрясение мозга в ДТП с перевернувшимся Mercedes

19-летний внук советского и российского актёра и режиссёра Никиты Михалкова Пётр пострадал в ДТП в Подмосковье. Авария случилась в Петрово-Дальнем, недалеко от родового имения семьи Михалковых, около 11 вечера 10 марта. В распоряжении Лайфа оказалось фото с места ДТП.

Как видно на снимке, автомобиль марки Mercedes, в котором находился Пётр, вылетел с дороги и перевернулся. Источник Лайфа пояснил, что водитель иномарки не справился с управлением, после чего та наехала на препятствие и совершила кувырок. Пётр — сын актёра Степана Михалкова и его первой супруги Аллы Сиваковой. В аварии молодой человек получил сотрясение головного мозга. Помимо него в машине находилось ещё два человека: 18-летний Артём Макаров, который также отделался сотрясением, и 17-летняя Диана Л.