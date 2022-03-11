Вертолёт Ми-8 упал на бок при посадке в Псковской области

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Псковской области, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом Лайфу сообщил источник. Также публикуем фото с места происшествия.

По нашим данным, воздушное судно при посадке на площадку в Великолукском районе закрутило вокруг своей оси, и борт упал на бок. Всего в вертолёте было четыре человека, один из них пострадал.