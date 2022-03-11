Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования

Документ закрепляет проведение онлайн-голосования только с использованием ГАС "Выборы" или других систем, в том числе и региональных, прошедших сертификацию и отвечающих требованиям Центризбиркома. Сообщается, что исключается возможность изменить своё решение и проголосовать повторно, а избиратель, получивший доступ к дистанционному голосованию, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.

Кроме этого, расширяется перечень лиц, которые не имеют права быть кандидатами. К примеру, лица с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления, а также за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не смогут избираться ещё в течение пяти лет после погашения. Стать избранным президентом не смогут лица, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, если в отношении неё есть решение суда. Руководители таких организаций не могут претендовать на должность главы государства в течение пяти лет после решения суда, рядовые их члены — в течение трёх лет.