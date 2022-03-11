Семён Слепаков покинул Россию

Российский юморист Семён Слепаков уехал из страны, пишет kp.ru со ссылкой на ближайшее окружение популярного артиста. С начала марта комик перестал публиковать посты в соцсетях.

"Семён улетел в Израиль", — пояснил изданию один из знакомых юмориста, уточнив, что о сроках и целях своего отъезда из РФ Слепаков не говорил.

По некоторой информации, артист давно является участником Еврейского конгресса. К тому же он сам не раз делился восторженными впечатлениями от поездок в Израиль и периодически появлялся на мероприятиях, посвящённых еврейским праздникам.

Слепаков известен как участник Comedy Club, а также исполнитель песен, в том числе политической и социальной тематик. Ранее он выступал за команду КВН "Сборная Пятигорска".