ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 09:17

Минобороны РФ сообщило об освобождении Волновахи

Также, по данным ведомства, подразделения Народной милиции ДНР продолжили сжимать кольцо окружения в Мариуполе.

Вооружённые силы ДНР освободили город Волноваху. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила город Волноваху. Также взяты под контроль населённые пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зелёный Гай. Продвижение в глубину составило до 6 км", — отметил он.

Также, по данным ведомства, подразделения Народной милиции ДНР продолжили сжимать кольцо окружения в Мариуполе, а российские военные вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Продвижение вперёд составило 17 километров.

Путин разрешил Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные танки, Stinger и Javelin
Путин разрешил Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные танки, Stinger и Javelin

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar