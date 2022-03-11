Минобороны РФ сообщило об освобождении Волновахи

"Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила город Волноваху. Также взяты под контроль населённые пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зелёный Гай. Продвижение в глубину составило до 6 км", — отметил он.

Также, по данным ведомства, подразделения Народной милиции ДНР продолжили сжимать кольцо окружения в Мариуполе, а российские военные вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Продвижение вперёд составило 17 километров.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.