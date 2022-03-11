Американский экономист Сакс счёл нереальной идеей поставить РФ на колени с помощью санкций

Он отметил, что огромное государство, в распоряжении которого 1600 ядерных боеголовок, сломить таким образом не получится.

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что антироссийские санкции ударят исключительно по Западу, а не по Москве, подчеркнув, что он не верит в эффективность введённых ограничительных мер против российской стороны.

"Я прогнозирую другое развитие событий: значительные негативные последствия для экономики всего остального мира, кроме России", — сообщил экономист в беседе журналом Spiegel.

По словам Сакса, санкции — типичный инструмент американской внешней политики, однако при всём при этом их ограничительные меры срабатывают довольно редко. В качестве примера Сакс привёл Венесуэлу, Иран и КНДР. Он подчеркнул, что санкционные меры против этих государств провалились с треском. Кроме того, он добавил, что Россия "легко переживёт" последствия введённых ограничений, подчеркнул специалист.

"Мы не сменили там режимы, а теперь хотим поставить на колени куда большую по размерам страну. Россия — огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1600 ядерных боеголовок. Поставить её на колени — это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые её придумали", — заключил Джеффри Сакс.