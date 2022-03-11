"Единая Россия" предложила сохранить программы льготной ипотеки

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что будут действовать все программы льготной ипотеки: ипотека для молодых семей, сельская и дальневосточная ипотеки. С таким предложением выступила "Единая Россия".

"Предлагаем поддержать спрос на ипотеку на уровне прошлого года, для этого мы приняли ключевое решение: ни одной льготной программы ипотеки, несмотря на рост ставки, мы не сократили. Поддержка молодых семей, сельская ипотека, дальневосточная и льготная ипотека под 7% — все сохранены. И сегодня мы видим, что за неделю прирост по этим программам составил от 30 до 60%", — сообщил Хуснуллин.