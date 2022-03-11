"Единая Россия" предложила сохранить программы льготной ипотеки
Также подготовлен набор мер по поддержке застройщиков, чтобы компенсировать часть ставки для продолжения строительства уже начатых домов.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что будут действовать все программы льготной ипотеки: ипотека для молодых семей, сельская и дальневосточная ипотеки. С таким предложением выступила "Единая Россия".
"Предлагаем поддержать спрос на ипотеку на уровне прошлого года, для этого мы приняли ключевое решение: ни одной льготной программы ипотеки, несмотря на рост ставки, мы не сократили. Поддержка молодых семей, сельская ипотека, дальневосточная и льготная ипотека под 7% — все сохранены. И сегодня мы видим, что за неделю прирост по этим программам составил от 30 до 60%", — сообщил Хуснуллин.
Он отметил, что на сегодняшний день почти семь миллионов семей являются заёмщиками по ипотеке, при этом более трёх триллионов средств собрано в ипотечные кредиты, и прошлый год стал самым высоким по этим показателям. Вице-премьер добавил, что подготовлен набор мер по поддержке застройщиков, чтобы компенсировать часть ставки для продолжения строительства уже начатых домов.
Кроме того, в ходе совещания Путин поручил кабмину и Центробанку сделать всё необходимое для сохранения темпов выдачи ипотеки в стране. А также потребовал не допускать появления новых обманутых дольщиков. Все начатые объекты строительства, несмотря на сложную экономическую ситуацию, должны быть доведены до конца, указал российский лидер.
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