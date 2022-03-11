Аналитик Бодрова назвала возможные причины снижения цен на жильё в городах России

Снижение цен на жильё в нескольких крупных городах России в феврале может быть локальным спадом, который никак не характеризует общую тенденцию на рынке. Аналитическая подборка данных релевантна, когда она охватывает не один месяц, а квартал или полгода, рассказала в беседе с Лайфом финансовый аналитик Анна Бодрова.

"Рынок жилья неэластичный в краткосрочной перспективе, то есть временной отрезок две недели, месяц, два — это непоказательный период. Рынок жилья показывает более достоверный результат в квартальном или полугодовом наблюдении. Поэтому снижение цен в конкретном зимнем месяце, когда идёт рост инфляции и в целом не очень понятные события, может быть непоказательным. Тем более что это не города-миллионники", — объяснила эксперт.

По её словам, в регионах рынок жилья ещё менее эластичен. При оценке ситуации в данном вопросе необходимо обращать внимание на несколько компонентов. В первую очередь важно учитывать, на какое жильё упала цена — новостройки или вторички. Если это новые дома, то девелопмент мог заранее почувствовать локальный спад и попробовать дать дисконт на эти квартиры. Если речь идёт о вторичном рынке, нужно посмотреть на миграцию населения, был отток людей или нет, объяснила Бодрова.