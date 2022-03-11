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11 марта, 09:44

Депутат Хинштейн призвал заблокировать Instagram в России

По его словам, в зависимости от заявления компании у Роскомнадзора могут появиться основания применить самые жёсткие меры в отношении к этому ресурсу.

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уверен, что социальную сеть "Инстаграм" необходимо заблокировать на территории России, если компания Meta, управляющая сетью, подтвердит своё решение о возможности призывов к насилию в отношении российских военных на своём ресурсе.

"Если Meta подтвердит этот факт или откажется от какого-либо комментария, это будет основанием для Роскомнадзора и других коллег применять самые жёсткие меры. Моё мнение, в этом случае работу Instagram в России следует заблокировать по аналогии с Facebook", — сообщил Александр Хинштейн.

В Госдуме заявили, что действия Meta оцениваются законом РФ как экстремизм

В Госдуме заявили, что действия Meta оцениваются законом РФ как экстремизм

Как писал ранее Лайф, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов".

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Telegram / Александр Хинштейн

Виктория Дитрих

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