Депутат Хинштейн призвал заблокировать Instagram в России
По его словам, в зависимости от заявления компании у Роскомнадзора могут появиться основания применить самые жёсткие меры в отношении к этому ресурсу.
Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уверен, что социальную сеть "Инстаграм" необходимо заблокировать на территории России, если компания Meta, управляющая сетью, подтвердит своё решение о возможности призывов к насилию в отношении российских военных на своём ресурсе.
"Если Meta подтвердит этот факт или откажется от какого-либо комментария, это будет основанием для Роскомнадзора и других коллег применять самые жёсткие меры. Моё мнение, в этом случае работу Instagram в России следует заблокировать по аналогии с Facebook", — сообщил Александр Хинштейн.
Как писал ранее Лайф, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов".
Telegram / Александр Хинштейн