Депутат Хинштейн призвал заблокировать Instagram в России

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уверен, что социальную сеть "Инстаграм" необходимо заблокировать на территории России, если компания Meta, управляющая сетью, подтвердит своё решение о возможности призывов к насилию в отношении российских военных на своём ресурсе.

"Если Meta подтвердит этот факт или откажется от какого-либо комментария, это будет основанием для Роскомнадзора и других коллег применять самые жёсткие меры. Моё мнение, в этом случае работу Instagram в России следует заблокировать по аналогии с Facebook", — сообщил Александр Хинштейн.