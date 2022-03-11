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11 марта, 09:40

McDonald’s официально объявила дату приостановки работы в России

Ранее в компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности, продолжат выплачивать зарплату.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s ("Макдоналдс") временно приостановит работу по всей России с 14 марта. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания "Макдоналдс" с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в настоящее время рестораны не могут гарантировать "бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". При этом уточняется, что офис в РФ продолжит работать в привычном режиме.

Россияне рассказали, чем заменят бургеры и картошку из "Макдоналдса"

Россияне рассказали, чем заменят бургеры и картошку из "Макдоналдса"

Как ранее писал Лайф, в компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности, продолжат выплачивать зарплату.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Pexels

Николь Вербер

Комментарий

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sir Galantсегодня в 09:41

где же малолетние дебилы время проводить будут?

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