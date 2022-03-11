McDonald’s официально объявила дату приостановки работы в России

Ранее в компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности, продолжат выплачивать зарплату.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s ("Макдоналдс") временно приостановит работу по всей России с 14 марта. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания "Макдоналдс" с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в настоящее время рестораны не могут гарантировать "бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". При этом уточняется, что офис в РФ продолжит работать в привычном режиме.