ФОМ: Путину доверяют 75% россиян

Согласно результатам социсследования, 76% респондентов считают, что глава государства "скорее хорошо" работает на своём посту, 13% — считают, что плохо, а 11% — затруднились с ответом. Помимо этого 75% опрошенных признались, что доверяют Владимиру Путину, 16% — не доверяют, 9% — затруднились с ответом. Исследование проводили с 4 по 6 марта 2022 года. В нём приняли участие 1500 жителей России старше 18 лет.