ФОМ: Путину доверяют 75% россиян
Опрос проводили с 4 по 6 марта 2022 года. В нём приняли участие 1500 жителей страны старше 18 лет.
Большинство граждан России — 76% — положительно оценивают работу президента страны Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Фондом "Общественное мнение".
Согласно результатам социсследования, 76% респондентов считают, что глава государства "скорее хорошо" работает на своём посту, 13% — считают, что плохо, а 11% — затруднились с ответом. Помимо этого 75% опрошенных признались, что доверяют Владимиру Путину, 16% — не доверяют, 9% — затруднились с ответом. Исследование проводили с 4 по 6 марта 2022 года. В нём приняли участие 1500 жителей России старше 18 лет.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которым более 70% россиян поддержали решение Путина о признании ДНР и ЛНР. Также 68% россиян высказались в поддержку решения о проведении "Операции Z". При этом 26% считают, что целью является защита русскоязычного населения ДНР и ЛНР. А каждый пятый уверен, что дело в том, чтобы не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины.