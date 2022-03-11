"Пари Сен-Жермен" может продать Неймара после вылета из Лиги чемпионов

В нынешнем сезоне бразилец провёл в составе команды 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может покинуть команду предстоящим летом. Об этом передаёт Marca.

Сообщается, что владеющий клубом эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани устал от постоянных проблем, связанных с Неймаром. Футболист пропускает много матчей из-за травм, к тому же у руководства установились плохие отношения с отцом форварда, который является его агентом.

Неймар перешёл в ПСЖ из "Барселоны" за рекордную для мирового футбола сумму в 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне бразилец провёл в составе команды 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Большое количество игр он пропустил из-за травмы.