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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 10:09

"Пари Сен-Жермен" может продать Неймара после вылета из Лиги чемпионов

В нынешнем сезоне бразилец провёл в составе команды 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может покинуть команду предстоящим летом. Об этом передаёт Marca.

Сообщается, что владеющий клубом эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани устал от постоянных проблем, связанных с Неймаром. Футболист пропускает много матчей из-за травм, к тому же у руководства установились плохие отношения с отцом форварда, который является его агентом.

Неймар перешёл в ПСЖ из "Барселоны" за рекордную для мирового футбола сумму в 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне бразилец провёл в составе команды 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Большое количество игр он пропустил из-за травмы.

Футболисты ПСЖ чуть не подрались после поражения в матче Лиги чемпионов против "Реала"
Футболисты ПСЖ чуть не подрались после поражения в матче Лиги чемпионов против "Реала"

На этой неделе "Пари Сен-Жермен" вылетел из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала французский клуб уступил мадридскому "Реалу" (1:0, 1:3).

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Getty Images / Alexander Scheuber — UEFA / UEFA

Роман Фейгин
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