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11 марта, 10:03

Рогозин удалил свой аккаунт в Facebook

Данное решение может быть связано с экстремистскими заявлениями компании Meta, однако официального комментария от главы "Роскосмоса" пока нет.

Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин удалил свою страницу в социальной сети Facebook. Он вёл свой аккаунт на протяжении нескольких лет.

Официальных комментариев от Рогозина по этому вопросу нет, однако данное решение может быть связано с экстремистскими заявлениями компании.

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Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов".

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Оксана Попова

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