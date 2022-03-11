Рогозин удалил свой аккаунт в Facebook
Данное решение может быть связано с экстремистскими заявлениями компании Meta, однако официального комментария от главы "Роскосмоса" пока нет.
Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин удалил свою страницу в социальной сети Facebook. Он вёл свой аккаунт на протяжении нескольких лет.
Официальных комментариев от Рогозина по этому вопросу нет, однако данное решение может быть связано с экстремистскими заявлениями компании.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов".
ТАСС / Сергей Савостьянов