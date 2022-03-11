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11 марта, 10:17

Боррель назвал ошибкой обещание сделать Украину членом НАТО

По его мнению, Европейскому союзу не стоило предлагать Киеву то, что он потом не в силах будет реализовать.

Евросоюз допустил ряд ошибок, которые помешали сближению России и Запада, в частности пообещал Украине и Грузии сделать их членами НАТО. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу LCI.

"Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом. Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО", — сказал политик и признал, что данные обещания Евросоюз не в силах будет выполнить.

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Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. 1 марта глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что заявка на вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении. При этом Зеленский заявил, что "давно охладел" к вопросу о вступлении его страны в НАТО.

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Flickr / Faces Of The World

Александра Васильева

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