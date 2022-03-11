Боррель назвал ошибкой обещание сделать Украину членом НАТО

Евросоюз допустил ряд ошибок, которые помешали сближению России и Запада, в частности пообещал Украине и Грузии сделать их членами НАТО. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу LCI.

"Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом. Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО", — сказал политик и признал, что данные обещания Евросоюз не в силах будет выполнить.