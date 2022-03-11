В Правительстве Хорватии уточнили, что в Загребе разбился беспилотник военного типа

Неустановленный объект, потерпевший крушение в Загребе, является беспилотным летательным аппаратом военного типа. Об этом пишет агентство Hina со ссылкой на заявление Правительства Хорватии.

"В районе Ярун в Загребе упал беспилотный летательный аппарат военного типа, который вошёл в воздушное пространство Хорватии с восточного направления в сторону запада, а именно из воздушного пространства Венгрии. В настоящее время идёт расследование при сотрудничестве уголовной и военной полиции", — сообщили в национальном правительстве.

Также инцидент прокомментировал мэр Загреба Томислав Томашевич. Он заявил на брифинге журналистам, что при падении летательного аппарата чудом нет пострадавших.

"Если бы мне три недели [назад] кто-то сказал, что будем иметь дело с такими вещами… Вы уже знаете, что речь идёт о летательном аппарате, его фрагменты в нескольких местах. Никто не пострадал, и это чудо в этом несчастье. С учётом времени, когда он упал, и места, где фрагменты упали, невероятно, что никто не пострадал", — сказал мэр.

Он добавил, что компетентное министерство скоро выйдет с сообщением, в настоящее время прокуратура проводит осмотр, при этом сейчас нет информации о взрывчатых веществах. Кроме того, по его словам, также нет указаний на то, что это был намеренный акт.