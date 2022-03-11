"Приведёт к снижению зрелищности": Жена владельца "Спартака" выступила против расширения РПЛ

Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, выступила против расширения РПЛ с 16 до 18 команд. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ? Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать ещё один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки. Расширение лиги приведёт к снижению зрелищности и дальнейшему падению доходов клубов. Наш чемпионат ещё больше потеряет в качестве", — сказала Салихова.

Также супруга Федуна настаивает на введении налоговых льгот для российских футбольных клубов. Кроме того, она ратует за разрешение продажи пива на стадионах.

"А ещё самое время сделать всё возможное, чтобы закон о пиве — как о продаже пива на стадионах, так и о рекламе алкогольного пива — был принят в кратчайшие сроки. Эти меры реально бы помогли всем. Говорим об этом уже год как минимум", — добавила она.