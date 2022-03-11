Песков: Речь о привлечении добровольцев из РФ к "Операции Z" не идёт
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что России поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран.
Речь о привлечении российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не идёт, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее сегодня в ходе оперативного совещании Совбеза РФ министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что России поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Донбасс для участия в "освободительном движении". Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок, пояснил он. В ответ Путин отметил, что добровольцам, которые хотят оказать помощь жителям Донбасса, необходимо пойти навстречу.
"Сергей Кужугетович [Шойгу] в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии. Соответственно, речь о наших согражданах не шла", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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ТАСС / Михаил Метцель