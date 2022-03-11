В Анкаре допускают возможность встречи Путина и Зеленского в ближайшем будущем
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Встреча пройдёт при согласии Москвы. В Киеве, в свою очередь, "настроены положительно", заявил представитель турецкого президента.
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться в ближайшее время в Турции. Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Путин без колебаний встретится с Зеленским. Я считаю это хорошим знаком. Есть основания полагать, что встреча состоится, возможно, в какой-то момент в ближайшем будущем", — приводит слова турецкого политика газета "Джумхуриет".
Он отметил, что встреча пройдёт при согласии Москвы. В Киеве, в свою очередь, "настроены положительно".
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.