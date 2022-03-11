В Анкаре допускают возможность встречи Путина и Зеленского в ближайшем будущем

Встреча пройдёт при согласии Москвы. В Киеве, в свою очередь, "настроены положительно", заявил представитель турецкого президента.

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться в ближайшее время в Турции. Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Путин без колебаний встретится с Зеленским. Я считаю это хорошим знаком. Есть основания полагать, что встреча состоится, возможно, в какой-то момент в ближайшем будущем", — приводит слова турецкого политика газета "Джумхуриет".

Он отметил, что встреча пройдёт при согласии Москвы. В Киеве, в свою очередь, "настроены положительно".