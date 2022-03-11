Столтенберг заявил, что НАТО ждёт введения антироссийских санкций от всех союзников
Генсек уже известил об этом турецкого министра иностранных дел и отметил, что в данном вопросе ключевую роль играет Турция.
Североатлантический альянс ожидает, что все его союзники введут санкции против России из-за операции на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции. Так мы можем заставить Россию заплатить цену. Я также сообщил об этом господину [главе МИД Турции Мевлюту] Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль", — сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN Turk.
Ранее Лайф писал о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия Запада в отношении русской культуры и её деятелей. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что страна не будет закрывать воздушное пространство для России. По его мнению, этот шаг невыгоден республике как со стратегической, так и с гуманитарной точки зрения.
Twitter / Jens Stoltenberg