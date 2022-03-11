Столтенберг заявил, что НАТО ждёт введения антироссийских санкций от всех союзников

Североатлантический альянс ожидает, что все его союзники введут санкции против России из-за операции на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции. Так мы можем заставить Россию заплатить цену. Я также сообщил об этом господину [главе МИД Турции Мевлюту] Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль", — сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN Turk.