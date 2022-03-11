Песков: Условий для дефолта в России нет

"Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств — Минфина и так далее — о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. То есть фактически как таковых условий для дефолта не существует, если они только не создаются и не вменяются нам искусственно", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о риске дефолта.