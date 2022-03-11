Песков: Условий для дефолта в России нет
Представитель Кремля напомнил о заявлениях финансовых ведомств о наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.
Условий для дефолта в России из-за введённых в отношении неё санкций со стороны стран Запада нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств — Минфина и так далее — о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. То есть фактически как таковых условий для дефолта не существует, если они только не создаются и не вменяются нам искусственно", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о риске дефолта.
Ранее агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России до преддефолтного. По мнению аналитиков, дальнейшее ужесточение санкций против страны увеличивает вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. О её проведении президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Так, за последние несколько дней десятки компаний заявили о прекращении деятельности в нашей стране. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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ТАСС / Метцель Михаил