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Опубликовано 11 марта 2022, 10:37

Песков: Планы по усилению западных рубежей не предполагают закрытие границы

В Кремле пояснили, что это связано исключительно с угрожающими действиями НАТО на фоне российской спецоперации на Украине.

Планы по возможному усилению западных рубежей, доклад о котором президент Владимир Путин поручил подготовить Министерству обороны, не предполагают закрытие границы страны. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Усиление западных рубежей не связано с закрытием границы. Это связано с тем, что сейчас на фоне специальной военной операции на Украине НАТО, отдельные западные страны используют это для того, чтобы наращивать вблизи наших границ силовой потенциал. Это требует от нас действий", — разъяснил представитель Кремля.

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Ранее в пятницу на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза министр обороны Сергей Шойгу доложил, что российский Генштаб почти разработал план по усилению западных рубежей страны.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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