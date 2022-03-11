Песков: Планы по усилению западных рубежей не предполагают закрытие границы

В Кремле пояснили, что это связано исключительно с угрожающими действиями НАТО на фоне российской спецоперации на Украине.

Планы по возможному усилению западных рубежей, доклад о котором президент Владимир Путин поручил подготовить Министерству обороны, не предполагают закрытие границы страны. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Усиление западных рубежей не связано с закрытием границы. Это связано с тем, что сейчас на фоне специальной военной операции на Украине НАТО, отдельные западные страны используют это для того, чтобы наращивать вблизи наших границ силовой потенциал. Это требует от нас действий", — разъяснил представитель Кремля.