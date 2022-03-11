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Опубликовано 11 марта 2022, 10:45

Песков не владеет информацией о визите Шрёдера в Москву

О возможной поездке бывшего канцлера Германии накануне сообщила газета Politico.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не владеет информацией о том, приезжал ли накануне экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в Москву и была ли у него встреча с Владимиром Путиным.

"Я по Шрёдеру информацией не располагаю. Ничего вам не могу сказать", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, накануне газета Politico сообщила, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву, чтобы якобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине.

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Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Александр Юнашев
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