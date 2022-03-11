Песков не владеет информацией о визите Шрёдера в Москву

О возможной поездке бывшего канцлера Германии накануне сообщила газета Politico.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не владеет информацией о том, приезжал ли накануне экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в Москву и была ли у него встреча с Владимиром Путиным.

"Я по Шрёдеру информацией не располагаю. Ничего вам не могу сказать", — отметил представитель Кремля.