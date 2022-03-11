ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 10:55
3097

Песков: Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским

По мнению представителя Кремля, если такие чувства возникают, то человека просто не следует считать "русским".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что настоящим русским не может быть стыдно за собственную национальность. Таким образом он прокомментировал в беседе с журналистами "признания" живущих за рубежом россиян о стыде за операцию на Украине.

"Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, то, значит, он не русский и к нему нет никаких претензий, он не с нами", — ответил представитель Кремля.

К слову, его мнение разделяют и россияне. Пользователи из РФ ранее атаковали страницу Белого дома в "Инстаграме" и уже несколько дней продолжают оставлять под постами нескончаемый поток комментариев. "Мы — русские, и нам не стыдно! В беде мы всегда встанем плечом к плечу! Стыдно должно быть вам за расизм, геноцид и всё остальное!" — гласит один из них, который отражает посыл россиян.

Андрея Данилко жёстко раскритиковали за "подлые" заявления в адрес России
Андрея Данилко жёстко раскритиковали за "подлые" заявления в адрес России
BannerImage

ТАСС / Александр Щербак

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar