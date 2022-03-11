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11 марта, 10:55

Песков: Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским

По мнению представителя Кремля, если такие чувства возникают, то человека просто не следует считать "русским".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что настоящим русским не может быть стыдно за собственную национальность. Таким образом он прокомментировал в беседе с журналистами "признания" живущих за рубежом россиян о стыде за операцию на Украине.

"Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, то, значит, он не русский и к нему нет никаких претензий, он не с нами", — ответил представитель Кремля.

К слову, его мнение разделяют и россияне. Пользователи из РФ ранее атаковали страницу Белого дома в "Инстаграме" и уже несколько дней продолжают оставлять под постами нескончаемый поток комментариев. "Мы — русские, и нам не стыдно! В беде мы всегда встанем плечом к плечу! Стыдно должно быть вам за расизм, геноцид и всё остальное!" — гласит один из них, который отражает посыл россиян.

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ТАСС / Александр Щербак

Александр Юнашев

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