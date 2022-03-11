Песков: Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским
По мнению представителя Кремля, если такие чувства возникают, то человека просто не следует считать "русским".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что настоящим русским не может быть стыдно за собственную национальность. Таким образом он прокомментировал в беседе с журналистами "признания" живущих за рубежом россиян о стыде за операцию на Украине.
"Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, то, значит, он не русский и к нему нет никаких претензий, он не с нами", — ответил представитель Кремля.
К слову, его мнение разделяют и россияне. Пользователи из РФ ранее атаковали страницу Белого дома в "Инстаграме" и уже несколько дней продолжают оставлять под постами нескончаемый поток комментариев. "Мы — русские, и нам не стыдно! В беде мы всегда встанем плечом к плечу! Стыдно должно быть вам за расизм, геноцид и всё остальное!" — гласит один из них, который отражает посыл россиян.
ТАСС / Александр Щербак