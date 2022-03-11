В Москве стартовали переговоры Путина и Лукашенко
Предыдущая личная встреча президентов РФ и Белоруссии состоялась 18 февраля в Кремле.
В Москве стартовали переговоры Путина и Лукашенко. Фото © телеграм-канал "Пул первого"
В Москве начались переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Кадры со встречи публикует телеграм-канал "Пул первого".
Как сообщалось ранее, лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкций. На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине.
Напомним, предыдущая личная встреча Путина и Лукашенко состоялась 18 февраля в Кремле. Переговоры президентов продлились два с половиной часа. В ходе разговора лидеры обсудили реализацию 28 отраслевых программ Союзного государства, а также тему единого оборонного пространства двух стран.