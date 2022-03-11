В Москве стартовали переговоры Путина и Лукашенко

В Москве начались переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Кадры со встречи публикует телеграм-канал "Пул первого".

Как сообщалось ранее, лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкций. На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине.