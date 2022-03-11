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11 марта, 11:15

В Москве стартовали переговоры Путина и Лукашенко

Предыдущая личная встреча президентов РФ и Белоруссии состоялась 18 февраля в Кремле.

<p>В Москве стартовали переговоры Путина и Лукашенко. Фото © телеграм-канал <a href="https://t.me/pul_1/4989" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул первого"</a></p>

В Москве стартовали переговоры Путина и Лукашенко. Фото © телеграм-канал "Пул первого"

В Москве начались переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Кадры со встречи публикует телеграм-канал "Пул первого".

Как сообщалось ранее, лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкций. На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине.

Лукашенко в разговоре с Путиным поддержал действия России на Украине

Лукашенко в разговоре с Путиным поддержал действия России на Украине

Напомним, предыдущая личная встреча Путина и Лукашенко состоялась 18 февраля в Кремле. Переговоры президентов продлились два с половиной часа. В ходе разговора лидеры обсудили реализацию 28 отраслевых программ Союзного государства, а также тему единого оборонного пространства двух стран.

Александра Вишнякова

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