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11 марта, 11:24

В Берлине подожгли вход в спортзал российско-германской школы имени Ломоносова

При этом никто не пострадал, но зданию причинён ущерб. Не исключается, что инцидент может быть связан с событиями на Украине.

<p>Последствия пожара. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/GordonLemm/status/1502233404745605123" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gordon Lemm</a></p>

Последствия пожара. Фото © Twitter / Gordon Lemm

В Берлине неизвестные подожгли вход в спортзал российско-германской школы имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщила полиция германской столицы.

Сообщение о поджоге здания в берлинском районе Марцан, расположенного на Аллее Космонавтов, поступило на пульт пожарной службы в районе трёх часов ночи (5:00 мск). Как уточняется, никто не пострадал, но зданию причинён ущерб. Теперь специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения.

При этом правоохранители не исключили, что инцидент связан с событиями на Украине, однако пока не могут этого подтвердить.

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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Николь Вербер

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