В Берлине подожгли вход в спортзал российско-германской школы имени Ломоносова

Сообщение о поджоге здания в берлинском районе Марцан, расположенного на Аллее Космонавтов, поступило на пульт пожарной службы в районе трёх часов ночи (5:00 мск). Как уточняется, никто не пострадал, но зданию причинён ущерб. Теперь специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения.

При этом правоохранители не исключили, что инцидент связан с событиями на Украине, однако пока не могут этого подтвердить.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.