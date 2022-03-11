Лукашенко: Выдержим санкции назло врагам

Политик уверен, что Россия и Белоруссия "ещё как" способны справиться с ограничениями, введёнными Западом из-за ситуации на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сомневается, что Москва и Минск выдержат санкции Запада, введённые из-за операции на Украине, "назло врагам". Об этом он объявил журналистам в пятницу в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Ещё как выдержим. Назло врагам!" — сказал репортёрам Лукашенко, отвечая на вопрос о санкциях.