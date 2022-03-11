Лукашенко: Выдержим санкции назло врагам
Политик уверен, что Россия и Белоруссия "ещё как" способны справиться с ограничениями, введёнными Западом из-за ситуации на Украине.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сомневается, что Москва и Минск выдержат санкции Запада, введённые из-за операции на Украине, "назло врагам". Об этом он объявил журналистам в пятницу в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"Ещё как выдержим. Назло врагам!" — сказал репортёрам Лукашенко, отвечая на вопрос о санкциях.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские санкции и продолжил бы это делать, даже если бы Москва не начала военную спецоперацию на Украине.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.