ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 11:31

Лукашенко: Выдержим санкции назло врагам

Политик уверен, что Россия и Белоруссия "ещё как" способны справиться с ограничениями, введёнными Западом из-за ситуации на Украине.

Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сомневается, что Москва и Минск выдержат санкции Запада, введённые из-за операции на Украине, "назло врагам". Об этом он объявил журналистам в пятницу в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Ещё как выдержим. Назло врагам!" — сказал репортёрам Лукашенко, отвечая на вопрос о санкциях.

Внешнее управление: Кто и как будет руководить "уходящими" иностранными компаниями
Внешнее управление: Кто и как будет руководить "уходящими" иностранными компаниями

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские санкции и продолжил бы это делать, даже если бы Москва не начала военную спецоперацию на Украине.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

BannerImage

Сайт президента Белоруссии

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Александр Лукашенко
  • Санкции против России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar