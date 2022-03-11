Внешнее управление: Кто и как будет руководить "уходящими" иностранными компаниями В России появляется новый механизм — внешнее управление иностранной компанией. Как это будет работать — разбирался Лайф. 10 марта, 21:40 Фото © Ведомости \ ТАСС \ Евгений Разумный

Владимир Путин поддержал инициативу о внешнем управлении в иностранных компаниях, которые покидают российский рынок, уже 11 марта соответствующий законопроект должна одобрить Госдума. Главная цель документа — сохранить рабочие места и доходы россиян.

Те, кто собирается закрывать свое производство, — здесь нужно действовать решительно. И ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков. Нужно вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Легальных инструментов достаточно. Никакого произвола здесь нет Владимир Путин Президент РФ

Как будет работать внешнее управление

Согласно поправкам, в российское законодательство вводится новый механизм — "внешняя администрация по управлению организацией". Этот механизм будет приводиться в действие в случае, если руководство компании (не менее 25% которой принадлежит иностранцам) либо "фактически прекращает" руководить своим предприятием, либо действует так, что это может привести к "необоснованному прекращению деятельности, ликвидации или банкротству" организации.

Запустить процедуру может один из руководителей иностранной фирмы или же налоговая служба — они подают соответствующее заявление в суд. После этого полномочия руководителя компании прекращаются, и ей начинает руководить внешний управляющий, которого назначает судья. Это будет либо корпорация ВЭБ.РФ (в случае нефинансовой организации) или Агентство по страхованию вкладов (если речь идёт о финансовой организации). Временный администратор может быть назначен либо на три месяца, если компания крупная (среднесписочная численность работников должна быть более 100 человек, а её балансовая стоимость — более 1 млрд рублей), либо на полгода, если речь идёт о более мелком бизнесе.

Далее назначенный временный администратор принимает решение либо по "замещению активов" — то есть создаёт новую компанию, в которую в качестве уставного капитала вносит имущество этого "иностранца", либо начинает процесс банкротства, в ходе которого юрлицо просто ликвидируется.

— Законопроект не преследует цели обязательного банкротства организации, — отметила исполнительный директор управляющей компании "Помощь" Анна Ларина. — Более того, если посмотреть сам законопроект, замещение активов там стоит впереди банкротства, и, на наш взгляд, это указывает на определённый приоритет законодателя. Потому что законодатель всё-таки хочет сохранить бизнес, рабочие места, и именно с этой целью разработан законопроект.

Важно отметить, что не на все компании планируется назначить внешнее управление, а лишь на те, которые могут оказать действительно негативное влияние на экономику своим уходом с российского рынка или банкротством.

Почти все "уходящие" компании не указывают, на какой период они приостанавливают деятельность, говоря лишь о том, что будут ждать "до разрешения внешнеполитической ситуации". Тем не менее приостановление деятельности организации даже на несколько месяцев нанесёт существенный вред их активам, а также работникам и контрагентам.

Неужели это — национализация?

Хотя многие уже высказались насчёт того, что это первый шаг к национализации, это не совсем так. Законом предусмотрено, что собственник может вернуться и сказать, что хочет продолжить управлять бизнесом и готов устранить обстоятельства, послужившие основанием для назначения внешней администрации. И тогда полномочия внешней администрации прекращаются, а он получает свой бизнес назад. Очевидно, что это всё затевается вовсе не для изъятия ради изъятия.

— Нельзя говорить о национализации, поскольку нет закона о национализации, по которому должно происходить это, — отметила Ларина. — Цель документа, скорее, — это остановить зарубежных собственников бизнеса от ухода с территории РФ.

Это довольно беспрецедентная история, подчеркнула она. Она связана определённо с внешнеполитической ситуацией, поскольку до этого внешняя администрация и подобные банкротные процедуры могли вводиться, если была определённая задолженность перед налоговыми органами, перед кредиторами, и нужно было, соответственно, проводить одну из процедур банкротства организации. Теперь аналогичное регулирование вводится и для иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность.

Нужно ли вводить внешнее управление "иностранцами"? Да, конечно Нет, ни в коем случае

Авторы Александра Баязитова