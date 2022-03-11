Дина Аверина победила в упражнении с обручем на чемпионате России

Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнении с обручем на чемпионате России по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Москве.

В финале Дина Аверина получила от судей 36,80 балла. Второе место заняла Лала Крамаренко (35,70), третьей стала Анастасия Гузенкова (33,80).

В упражнениях с мячом чемпионкой России стала Крамаренко, набравшая 36,45 балла. Серебро завоевала Арина Аверина (36,15), бронзу — Анастасия Гузенкова (35,30).

Накануне Дина Аверина в третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике, победив в индивидуальном многоборье.