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11 марта, 11:29

Дина Аверина победила в упражнении с обручем на чемпионате России

Накануне она в третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой страны.

Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнении с обручем на чемпионате России по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Москве.

В финале Дина Аверина получила от судей 36,80 балла. Второе место заняла Лала Крамаренко (35,70), третьей стала Анастасия Гузенкова (33,80).

В упражнениях с мячом чемпионкой России стала Крамаренко, набравшая 36,45 балла. Серебро завоевала Арина Аверина (36,15), бронзу — Анастасия Гузенкова (35,30).

Прекрасные, талантливые, фантастические: Самые яркие девушки российского спорта

Прекрасные, талантливые, фантастические: Самые яркие девушки российского спорта

Накануне Дина Аверина в третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике, победив в индивидуальном многоборье.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Роман Фейгин

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