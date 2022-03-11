Президент Хорватии: Упавший в Загребе военный беспилотник был запущен с Украины

Он считает это происшествие серьёзным инцидентом. Миланович уточнил, что аппарат более одного часа провёл в небе над странами – членами НАТО и никто этого не заметил.

Беспилотник Ту-141 "Стриж", упавший ночью в Загребе, был запущен с территории Украины, а вошёл в воздушное пространство Хорватии из Венгрии. Об этом заявил на пресс-конференции президент республики Зоран Миланович.

"Факты будут установлены. Как это возможно, что летательный аппарат старого образца провёл более одного часа в небе над странами – членами НАТО и никто этого не заметил. В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо", — сообщил Миланович.

Глава республики назвал данное происшествие серьёзным инцидентом и сообщил, что над Венгрией аппарат пробыл более 40 минут, а в хорватском небе — менее семи минут.