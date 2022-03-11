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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 11:54

"Сердце сжимается": Президенту УЕФА Чеферину жаль, что приходится наказывать российских спортсменов

Российские сборные и клубы до этого отстранили от крупных международных соревнований.

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил сожаление в связи с тем, что приходится наказывать российских футболистов. Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Этот кризис нельзя назвать политическим, он носит гуманитарный характер. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать российских спортсменов. Они не были заинтересованы в том, что сейчас происходит, но от них ничего не зависело. В данном случае нам необходимо проявить единство во имя мира", — сказал Чеферин.

Как ФИФА наплевала на правила и не пустила Россию на ЧМ в Катар
Как ФИФА наплевала на правила и не пустила Россию на ЧМ в Катар

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.

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ТАСС / EPA / Marco Betorello / POOL

Роман Фейгин
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