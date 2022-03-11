"Сердце сжимается": Президенту УЕФА Чеферину жаль, что приходится наказывать российских спортсменов

"Этот кризис нельзя назвать политическим, он носит гуманитарный характер. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать российских спортсменов. Они не были заинтересованы в том, что сейчас происходит, но от них ничего не зависело. В данном случае нам необходимо проявить единство во имя мира", — сказал Чеферин.