НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 11:54

"Сердце сжимается": Президенту УЕФА Чеферину жаль, что приходится наказывать российских спортсменов

Ранее наши национальные команды и клубы были отстранены от участия в крупных международных соревнованиях.

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил сожаление в связи с тем, что приходится наказывать российских футболистов. Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Этот кризис нельзя назвать политическим, он носит гуманитарный характер. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать российских спортсменов. Они не были заинтересованы в том, что сейчас происходит, но от них ничего не зависело. В данном случае нам необходимо проявить единство во имя мира", — сказал Чеферин.

"Нас обокрали": Как ФИФА наплевала на правила и не пустила Россию на ЧМ в Катар

"Нас обокрали": Как ФИФА наплевала на правила и не пустила Россию на ЧМ в Катар

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Marco Betorello / POOL

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1