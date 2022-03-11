В Евпатории задержали мужчину, взявшего женщину в заложники и угрожавшего взорвать отель

В Евпатории задержан мужчина, который взял женщину в заложники в гостиничном номере и угрожал взорвать всю гостиницу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"11 марта в 08:20 на номер 112 поступил звонок от неизвестного гражданина, который заявил, что "хочет увидеть начальника отдела полиции". В случае невыполнения его требований грозился "всё взорвать", — говорится в сообщении.

С преступником начали переговоры, в ходе которых он потребовал предоставить ему машину, чтобы уехать вместе с заложницей. Однако при попытке сесть в автомобиль его задержали сотрудники правоохранительных органов.