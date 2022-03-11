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11 марта, 11:53

В Евпатории задержали мужчину, взявшего женщину в заложники и угрожавшего взорвать отель

Сначала он потребовал встречу "с начальником отдела полиции", а в ходе переговоров попросил предоставить ему машину, чтобы уехать вместе с заложницей.

В Евпатории задержан мужчина, который взял женщину в заложники в гостиничном номере и угрожал взорвать всю гостиницу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"11 марта в 08:20 на номер 112 поступил звонок от неизвестного гражданина, который заявил, что "хочет увидеть начальника отдела полиции". В случае невыполнения его требований грозился "всё взорвать", — говорится в сообщении.

С преступником начали переговоры, в ходе которых он потребовал предоставить ему машину, чтобы уехать вместе с заложницей. Однако при попытке сесть в автомобиль его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее ФСБ показала видео задержания подростков, "минировавших" школы и ТЦ в России и Белоруссии. На кадрах и отрывки допроса злоумышленников. Все они были участниками интернет-сообщества. Самому младшему всего 13 лет.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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