Путин: По экономике России наносится массированный удар
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin
Российский лидер убеждён, что в конечном итоге данное санкционное давление пойдёт Москве на пользу, "как это было в предыдущие годы".
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал санкции в отношении Москвы из-за операции на Украине массированным ударом по экономике.
"Сейчас делается массированный удар такой, [он] наносится по экономике", — сказал Путин и выразил уверенность в том, что Россия пройдёт через данные трудности.
Они будут выражаться в приобретении больших компетенций и больших возможностей "чувствовать себя независимыми, самостоятельными". Российский лидер убеждён, что в конечном итоге данное санкционное давление пойдёт Москве на пользу, "как это было в предыдущие годы". В частности, Путин напомнил, что в прошлом году у России более чем на треть увеличился товарооборот — на 34 с лишним процента.
Ранее в ходе встречи с Путиным Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск выдержат санкции Запада, введённые из-за операции на Украине, "назло врагам".