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Опубликовано 11 марта 2022, 11:50

Путин: По экономике России наносится массированный удар

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin

Российский лидер убеждён, что в конечном итоге данное санкционное давление пойдёт Москве на пользу, "как это было в предыдущие годы".

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал санкции в отношении Москвы из-за операции на Украине массированным ударом по экономике.

"Сейчас делается массированный удар такой, [он] наносится по экономике", — сказал Путин и выразил уверенность в том, что Россия пройдёт через данные трудности.

Они будут выражаться в приобретении больших компетенций и больших возможностей "чувствовать себя независимыми, самостоятельными". Российский лидер убеждён, что в конечном итоге данное санкционное давление пойдёт Москве на пользу, "как это было в предыдущие годы". В частности, Путин напомнил, что в прошлом году у России более чем на треть увеличился товарооборот — на 34 с лишним процента.

Лукашенко привёз Путину карты с планами нападения Украины на Белоруссию
Лукашенко привёз Путину карты с планами нападения Украины на Белоруссию

Ранее в ходе встречи с Путиным Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск выдержат санкции Запада, введённые из-за операции на Украине, "назло врагам".

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Александр Юнашев
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