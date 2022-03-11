Путин: По экономике России наносится массированный удар

Российский лидер убеждён, что в конечном итоге данное санкционное давление пойдёт Москве на пользу, "как это было в предыдущие годы".

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал санкции в отношении Москвы из-за операции на Украине массированным ударом по экономике.

"Сейчас делается массированный удар такой, [он] наносится по экономике", — сказал Путин и выразил уверенность в том, что Россия пройдёт через данные трудности.