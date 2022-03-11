Путин: По экономике России наносится массированный удар

"Сейчас делается массированный удар такой, [он] наносится по экономике" , — сказал Путин и выразил уверенность в том, что Россия пройдёт через данные трудности.

Они будут выражаться в приобретении больших компетенций и больших возможностей "чувствовать себя независимыми, самостоятельными". Российский лидер убеждён, что в конечном итоге данное санкционное давление пойдёт Москве на пользу, "как это было в предыдущие годы". В частности, Путин напомнил, что в прошлом году у России более чем на треть увеличился товарооборот — на 34 с лишним процента.