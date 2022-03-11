Путин: СССР всё время был под санкциями, но добивался колоссальных успехов

Белорусский президент согласен с российским лидером. По его мнению, подобные ограничения — это период возможностей.

Советский Союз добивался колоссальных успехов вопреки наложенным на него санкциям, напомнил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

"Советский Союз действительно жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов", — сказал российский лидер.