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Опубликовано 11 марта 2022, 11:57

Путин: СССР всё время был под санкциями, но добивался колоссальных успехов

Белорусский президент согласен с российским лидером. По его мнению, подобные ограничения — это период возможностей.

Советский Союз добивался колоссальных успехов вопреки наложенным на него санкциям, напомнил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

"Советский Союз действительно жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов", — сказал российский лидер.

Лукашенко выразил солидарность с Путиным. По его мнению, санкции — это период возможностей. СССР всегда попадал под ограничения, однако продолжал развиваться. Белорусский президент также отметил, что Запад давно практикует санкционную политику и "к этому свинству привыкли".

Лукашенко: Выдержим санкции назло врагам
Лукашенко: Выдержим санкции назло врагам

Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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