Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram

Генпрокуратура РФ направила Роскомнадзору требование ограничить доступ к Instagram. Ведомство также просит суд признать компанию Meta (владеет также Facebook и WhatsApp) экстремистской организацией и запретить её деятельность в РФ.

Кроме того, сама Генпрокуратура прекращает работу своего аккаунта на площадке Instagram в связи с "потворствованием размещению призывов к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".