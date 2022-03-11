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11 марта, 12:05

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram

Ранее материнская компания Meta признала, что разрешила в Facebook призывы к насилию против российских военных.

Генпрокуратура РФ направила Роскомнадзору требование ограничить доступ к Instagram. Ведомство также просит суд признать компанию Meta (владеет также Facebook и WhatsApp) экстремистской организацией и запретить её деятельность в РФ.

Кроме того, сама Генпрокуратура прекращает работу своего аккаунта на площадке Instagram в связи с "потворствованием размещению призывов к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".

В Госдуме заявили, что действия Meta оцениваются законом РФ как экстремизм

В Госдуме заявили, что действия Meta оцениваются законом РФ как экстремизм

Как писал ранее Лайф, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. Кроме того, временно не будут удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал заблокировать и Instagram, если Meta подтвердит решение о возможности призывов к насилию в отношении российских военных.

Обложка ©

Pixabay

Александра Вишнякова

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