Два 16-летних мальчика оказались лидерами банды лжеминёров, промышлявшей в РФ и Белоруссии
В специально созданном телеграм-канале они за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений об угрозе взрыва. Там же и публиковали отчёты о выполнении заданий.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что предполагаемыми лидерами интернет-сообщества, от которого приходили ложные сообщения о минировании школ, детсадов, ТЦ и других объектов в России и Белоруссии, оказались два 16-летних подростка.
"Задокументирована деятельность участников организованной группы, в состав которой входили молодые люди в возрасте от 13 до 21 года. Они подозреваются в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах на объектах инфраструктуры российских и белорусских городов. Задержаны двое предполагаемых лидеров — 16-летние подростки из Московской области и Витебской области", — сказала она.
Согласно данным МВД России, подростки в специально созданном телеграм-канале за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов в России, Белоруссии и других странах. Там же они публиковали отчёты о выполнении заданий.
Как писал Лайф, в ходе спецоперации в России и Белоруссии сотрудники ФСБ задержали восемь человек, распространявших ложные сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах и на других социально значимых объектах. Самому младшему из них всего 13 лет.
ФСБ России