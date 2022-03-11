Два 16-летних мальчика оказались лидерами банды лжеминёров, промышлявшей в РФ и Белоруссии

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что предполагаемыми лидерами интернет-сообщества, от которого приходили ложные сообщения о минировании школ, детсадов, ТЦ и других объектов в России и Белоруссии, оказались два 16-летних подростка.

"Задокументирована деятельность участников организованной группы, в состав которой входили молодые люди в возрасте от 13 до 21 года. Они подозреваются в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах на объектах инфраструктуры российских и белорусских городов. Задержаны двое предполагаемых лидеров — 16-летние подростки из Московской области и Витебской области", — сказала она.

Согласно данным МВД России, подростки в специально созданном телеграм-канале за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов в России, Белоруссии и других странах. Там же они публиковали отчёты о выполнении заданий.