НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 12:15

Два 16-летних мальчика оказались лидерами банды лжеминёров, промышлявшей в РФ и Белоруссии

В специально созданном телеграм-канале они за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений об угрозе взрыва. Там же и публиковали отчёты о выполнении заданий.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что предполагаемыми лидерами интернет-сообщества, от которого приходили ложные сообщения о минировании школ, детсадов, ТЦ и других объектов в России и Белоруссии, оказались два 16-летних подростка.

"Задокументирована деятельность участников организованной группы, в состав которой входили молодые люди в возрасте от 13 до 21 года. Они подозреваются в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах на объектах инфраструктуры российских и белорусских городов. Задержаны двое предполагаемых лидеров — 16-летние подростки из Московской области и Витебской области", — сказала она.

Согласно данным МВД России, подростки в специально созданном телеграм-канале за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов в России, Белоруссии и других странах. Там же они публиковали отчёты о выполнении заданий.

Правоохранители Белоруссии и РФ задержали участников группы, занимавшейся лжеминированием

Правоохранители Белоруссии и РФ задержали участников группы, занимавшейся лжеминированием

Как писал Лайф, в ходе спецоперации в России и Белоруссии сотрудники ФСБ задержали восемь человек, распространявших ложные сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах и на других социально значимых объектах. Самому младшему из них всего 13 лет.

Обложка ©

ФСБ России

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1