Невролог Ляшенко рассказала, как улучшить память

Коронавирус способен проникать в клетки нервной ткани, а это напрямую влияет на способность человека запоминать новую информацию. Поэтому в будущем возможен всплеск болезни Альцгеймера и деменции у россиян. Об этом предостерегает ассистент кафедры неврологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Ляшенко в беседе с kp.ru.

Если дело дошло до деменции, то это необратимый процесс. Лучше не ждать ухудшения своего состояния, а обратиться к врачу, если появились проблемы с памятью, советует эксперт. Стресс, переутомление также могут быть причиной подобной проблемы. А это решаемо.

Реклама навязывает покупку препаратов для улучшения мозгового кровообращения. Это якобы помогает восстановить память. Однако Ляшенко не рекомендует бросаться приобретать такие средства.

"В нашем арсенале на сегодняшний день нет препаратов, способных улучшить мозговое кровообращение. И тем более препаратов, способных сделать вас умнее. Многочисленные улучшайзеры, рекламируемые всюду, не имеют подтверждённой эффективности", — подчеркнула она.

Традиционными способами сохранить свою память эксперт назвала прогулки на свежем воздухе, интересное хобби, правильное питание и регулярные физические упражнения.