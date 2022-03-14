Экс-президент США Барак Обама заразился ковидом

Бывший президент США Барак Обама сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. У экс-главы Белого дома проявляются слабые симптомы заболевания. Об этом он сам написал в "Твиттере".

"Только что получил положительный результат теста на ковид. Несколько дней у меня першит в горле, в остальном чувствую себя хорошо", — отметил Обама.