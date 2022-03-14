Экс-президент США Барак Обама заразился ковидом
У бывшего главы государства наблюдаются слабые симптомы болезни. У жены политика тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Бывший президент США Барак Обама. Фото © ТАСС / AP / Alastair Grant
Бывший президент США Барак Обама сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. У экс-главы Белого дома проявляются слабые симптомы заболевания. Об этом он сам написал в "Твиттере".
"Только что получил положительный результат теста на ковид. Несколько дней у меня першит в горле, в остальном чувствую себя хорошо", — отметил Обама.
Кроме того, бывший американский лидер рассказал, что тест на ковид у его жены Мишель дал отрицательный результат, ранее они прошли ревакцинацию.
Напомним, 20 февраля стало известно, что королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. У 95-летней монаршей особы наблюдались лёгкие симптомы простуды, она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим рекомендациям. Перед этим появилась информация, что Елизавета II контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом.