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13 марта, 21:44

Экс-президент США Барак Обама заразился ковидом

У бывшего главы государства наблюдаются слабые симптомы болезни. У жены политика тест на коронавирус дал отрицательный результат.

<p>Бывший президент США Барак Обама. Фото © ТАСС / AP / Alastair Grant</p>

Бывший президент США Барак Обама. Фото © ТАСС / AP / Alastair Grant

Бывший президент США Барак Обама сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. У экс-главы Белого дома проявляются слабые симптомы заболевания. Об этом он сам написал в "Твиттере".

"Только что получил положительный результат теста на ковид. Несколько дней у меня першит в горле, в остальном чувствую себя хорошо", — отметил Обама.

Кроме того, бывший американский лидер рассказал, что тест на ковид у его жены Мишель дал отрицательный результат, ранее они прошли ревакцинацию.

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Напомним, 20 февраля стало известно, что королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. У 95-летней монаршей особы наблюдались лёгкие симптомы простуды, она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим рекомендациям. Перед этим появилась информация, что Елизавета II контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом.

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