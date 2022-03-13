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13 марта, 04:39

Врач-терапевт Лапа дала рекомендации метеозависимым людям

В одном из случаев человеку будет достаточно кружки сладкого крепкого чая, пояснила специалист.

Наиболее частые проблемы, которые возникают у метеозависимых людей при изменении погоды и перепадах атмосферного давления, — это головная боль, усталость и слабость. Как справиться с таким состоянием, в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Если низкое давление, всё очень просто: пьём крепкий сладкий чай, улучшаем самочувствие и спокойно переносим катаклизмы со стороны давления. Если давление высокое — появляются головные боли, локализация боли в сердце, — тогда мы принимаем более серьёзную терапию, которая называется скорой помощью, дополнительно к той терапии, которая назначена врачом", — объяснила специалист.

Врач добавила, что в подобной ситуации стоит не перегружать организм и отказаться от занятий спортом. Кроме того, чтобы быстрее привыкнуть к погодным условиям, можно использовать препараты, которые имеют адаптогенное действие и помогают благополучно пережить колебания давления.

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Ранее терапевт Людмила Лапа объяснила, как спокойно пережить магнитную бурю. Врач отметила, что особенно поберечься стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот период им обязательно надо принимать прописанную терапию.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Коновалова

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