Врач-терапевт Лапа дала рекомендации метеозависимым людям

Наиболее частые проблемы, которые возникают у метеозависимых людей при изменении погоды и перепадах атмосферного давления, — это головная боль, усталость и слабость. Как справиться с таким состоянием, в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Если низкое давление, всё очень просто: пьём крепкий сладкий чай, улучшаем самочувствие и спокойно переносим катаклизмы со стороны давления. Если давление высокое — появляются головные боли, локализация боли в сердце, — тогда мы принимаем более серьёзную терапию, которая называется скорой помощью, дополнительно к той терапии, которая назначена врачом", — объяснила специалист.

Врач добавила, что в подобной ситуации стоит не перегружать организм и отказаться от занятий спортом. Кроме того, чтобы быстрее привыкнуть к погодным условиям, можно использовать препараты, которые имеют адаптогенное действие и помогают благополучно пережить колебания давления.