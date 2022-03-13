Украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, погибло шесть человек
Больница в Волновахе после обстрела солдатами ВСУ. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Также на территории и в здании медучреждения были обнаружены тела двух погибших в форме ВСУ. Врачи пояснили, что, отступая из больницы, украинские военнослужащие добивали своих.
Украинские военные при отступлении из Волновахи обстреляли из танка и РСЗО "Град" больницу с пациентами, а ранее, ведя огонь по солдатам Донецкой Народной Республики (ДНР), пытались прикрываться мирными гражданами, в том числе и роженицами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что после обстрела на площади перед медучреждением было насчитано как минимум шесть тел погибших мирных жителей, однако под завалами могут быть и другие. Также на территории больницы были обнаружены тела украинских военных. По словам очевидцев, отступая из больницы, военнослужащие ВСУ добивали своих.
"Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, [мы] кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить. И заходили смотреть, что тут творится", — рассказал сотрудник больницы.
По словам главного врача больницы Виктора Саранова, при обстреле "градами" бойцы ВСУ наводились на цель по звонкам пациентов и сотрудников больницы, потому что снаряды летели именно туда, где работали мобильные телефоны. Большинство из тех, кто выжил, укрывались от обстрелов в подвале здания. Там же прятались и другие местные жители, в чьих домах подвалов нет. Как рассказали сотрудники больницы, в то время, пока все скрывались в подвалах, врачам удавалось принимать роды, в результате на свет появились шестеро малышей.
Ранее сдавшийся ЛНР украинский военный Василий Юрченко рассказал, как бойцы ВСУ обстреливали мирных жителей. Молодой человек с осени 2014 года служил в 92-й отдельной механизированной бригаде заряжающим зенитной установки.
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