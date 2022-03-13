ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 04:16
6440

Украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, погибло шесть человек

Больница в Волновахе после обстрела солдатами ВСУ. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Больница в Волновахе после обстрела солдатами ВСУ. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Также на территории и в здании медучреждения были обнаружены тела двух погибших в форме ВСУ. Врачи пояснили, что, отступая из больницы, украинские военнослужащие добивали своих.

Украинские военные при отступлении из Волновахи обстреляли из танка и РСЗО "Град" больницу с пациентами, а ранее, ведя огонь по солдатам Донецкой Народной Республики (ДНР), пытались прикрываться мирными гражданами, в том числе и роженицами. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что после обстрела на площади перед медучреждением было насчитано как минимум шесть тел погибших мирных жителей, однако под завалами могут быть и другие. Также на территории больницы были обнаружены тела украинских военных. По словам очевидцев, отступая из больницы, военнослужащие ВСУ добивали своих.

Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны бойцов ВСУ
Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны бойцов ВСУ

"Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, [мы] кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить. И заходили смотреть, что тут творится", — рассказал сотрудник больницы.

По словам главного врача больницы Виктора Саранова, при обстреле "градами" бойцы ВСУ наводились на цель по звонкам пациентов и сотрудников больницы, потому что снаряды летели именно туда, где работали мобильные телефоны. Большинство из тех, кто выжил, укрывались от обстрелов в подвале здания. Там же прятались и другие местные жители, в чьих домах подвалов нет. Как рассказали сотрудники больницы, в то время, пока все скрывались в подвалах, врачам удавалось принимать роды, в результате на свет появились шестеро малышей.

Жительница Волновахи рассказала, как ВСУ из танков обстреливали их убежища
Жительница Волновахи рассказала, как ВСУ из танков обстреливали их убежища

Ранее сдавшийся ЛНР украинский военный Василий Юрченко рассказал, как бойцы ВСУ обстреливали мирных жителей. Молодой человек с осени 2014 года служил в 92-й отдельной механизированной бригаде заряжающим зенитной установки.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Пушилин назвал Мариуполь "самой горячей точкой" после освобождения Волновахи
Пушилин назвал Мариуполь "самой горячей точкой" после освобождения Волновахи
BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar