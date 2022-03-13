Трамп заявил, что республиканцы вернут себе Белый дом в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что представители Республиканской партии вернут себе власть на президентских выборах в 2024 году. Об этом он сказал во время встречи со сторонниками в штате Южная Каролина.

"В этом году мы собираемся вернуть себе Палату представителей и Сенат [Конгресса США], а в 2024 году мы вернём себе прекрасный Белый дом", — подчеркнул Трамп.

При этом бывший американский лидер не утверждает, что будет баллотироваться лично. Но сторонники не исключают этого, отмечая активность политика в последнее время. Трамп также напомнил американцам о "мошенничестве на выборах", в которых одержал победу Джо Байден, и призвал больше не допустить подобного. Трамп добавил, что республиканцы должны воспользоваться шансом и уверенно победить демократов на промежуточных выборах в палату представителей через восемь месяцев.