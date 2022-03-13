Трамп заявил о риске глобального конфликта из-за ситуации на Украине
По его словам, с Россией нужно разговаривать сурово, как этого не делал никто, кроме него самого.
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Ситуация на Украине может перерасти в полноценную мировую войну, потому что с российским руководством сегодня некому разговаривать. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп.
"Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что, если вы думаете, что [президент РФ Владимир] Путин остановится, — будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним. Раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я", — сказал Трамп во время встречи со сторонниками в штате Южная Каролина.
По словам экс-президента США, вопреки всем обвинениям в том, что, будучи президентом страны, он провоцировал глобальные конфликты, на самом деле он, напротив, являлся сдерживающим звеном. Кроме того, Трамп отметил, что США необходимо избавляться от "прогнившего истеблишмента внешней политики", пока не начался глобальный военный конфликт. Политик добавил, что в нынешней ситуации России нужно поставить ультиматум: либо Москва готова к переговорам о мире прямо сейчас, либо же она неминуемо столкнётся с серьёзными последствиями.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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