Jerusalem Post: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины

Израиль может стать организатором переговоров России и Украины при условии, если они не будут обречены на провал. Об этом со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник сообщает издание Jerusalem Post.

"Мы должны понять, действительно ли мы можем быть полезны. Если возможен прорыв, мы сделаем всё", — пояснил собеседник издания.