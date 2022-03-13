Jerusalem Post: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины
Высокопоставленный дипломатический источник отметил, что если по итогам встречи будет возможен прорыв, то Иерусалим сделает всё необходимое, чтобы она состоялась.
Израиль может стать организатором переговоров России и Украины при условии, если они не будут обречены на провал. Об этом со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник сообщает издание Jerusalem Post.
"Мы должны понять, действительно ли мы можем быть полезны. Если возможен прорыв, мы сделаем всё", — пояснил собеседник издания.
По его словам, переговоры, у которых нет шансов на успех, ведут к ухудшению и без того напряжённой ситуации на Украине. При этом в Израиле считают, что недавнее заявление украинского президента о готовности отказаться от идеи вступления в НАТО может говорить о скором перемирии сторон.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.
ТАСС / Григоров Гавриил