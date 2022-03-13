Зеленский обсудил с премьером Израиля пути прекращения конфликта на Украине
Как сообщили в офисе главы израильского кабмина, переговоры лидеров продлились больше часа.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Переговоры состоялись накануне вечером и продлились больше часа, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.
"Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль. Разговор длился более часа", — говорится в сообщении.
Как сообщал ранее Лайф, в ходе одного из предыдущих звонков премьер Израиля Нафтали Бенет предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому принять предложение Владимира Путина о прекращении боевых действий, однако в офисе главы Незалежной идею восприняли негативно.
ТАСС / Zuma