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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 22:02
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Зеленский обсудил с премьером Израиля пути прекращения конфликта на Украине

Как сообщили в офисе главы израильского кабмина, переговоры лидеров продлились больше часа.

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Переговоры состоялись накануне вечером и продлились больше часа, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

"Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль. Разговор длился более часа", — говорится в сообщении.

Путин обсудил с премьер-министром Израиля тему Украины
Путин обсудил с премьер-министром Израиля тему Украины

Как сообщал ранее Лайф, в ходе одного из предыдущих звонков премьер Израиля Нафтали Бенет предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому принять предложение Владимира Путина о прекращении боевых действий, однако в офисе главы Незалежной идею восприняли негативно.

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ТАСС / Zuma

Максим Плетнёв
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