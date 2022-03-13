Минобороны РФ: В Мариуполе неонацисты расстреливают сопротивляющихся мародёрству граждан
Во время рейда по жилым домам радикалы под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан продукты, одежду и ценные вещи.
Украинские неонацисты провели мародёрский рейд по жилым домам Мариуполя, во время которого расстреливали сопротивлявшихся им граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня в Мариуполе вооружённые банды неонацистов устроили очередной так называемый мародерский рейд по жилым домам, в ходе которого под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление расстреляли на месте", — отметил Мизинцев.
Генерал-полковник также сообщил, что националисты продолжают нарушать договорённости по открытию гумкоридоров в сторону России, не оповещая жителей Киева, Чернигова, Харькова и Сум о возможности покинуть Украину.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. При этом в ведомстве добавили, что ежедневно открывают гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть опасные районы. Однако украинская сторона неохотно идёт на контакт по этому вопросу. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / EPA