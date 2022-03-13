Минобороны РФ: В Мариуполе неонацисты расстреливают сопротивляющихся мародёрству граждан

Во время рейда по жилым домам радикалы под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан продукты, одежду и ценные вещи.

Украинские неонацисты провели мародёрский рейд по жилым домам Мариуполя, во время которого расстреливали сопротивлявшихся им граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня в Мариуполе вооружённые банды неонацистов устроили очередной так называемый мародерский рейд по жилым домам, в ходе которого под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление расстреляли на месте", — отметил Мизинцев.