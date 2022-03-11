Украинская сторона согласовала лишь два из 10 предложенных Россией гумкоридоров

А Россия в свою очередь согласилась ещё на четыре дополнительных маршрута, предложенных Киевом. Из гуманитарных соображений.

Украинская сторона согласовала два из десяти предложенных Россией гумкоридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. Российская сторона в свою очередь согласилась ещё на четыре дополнительных маршрута, предложенных Украиной, — из городов Изюма, Энергодара, Волновахи и на житомирском направлении. По словам Мизинцева, Россия поддержала эти предложения "в гуманитарных целях".

"Российская Федерация сегодня с 10 часов утра по московскому времени открыла десять гуманитарных коридоров для проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан из городов Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя <…> Из десяти предложенных нами маршрутов украинская сторона согласовала только два — на киевском и мариупольском направлениях", — сказал представитель Минобороны.