Украинская сторона согласовала лишь два из 10 предложенных Россией гумкоридоров
А Россия в свою очередь согласилась ещё на четыре дополнительных маршрута, предложенных Киевом. Из гуманитарных соображений.
Украинская сторона согласовала два из десяти предложенных Россией гумкоридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. Российская сторона в свою очередь согласилась ещё на четыре дополнительных маршрута, предложенных Украиной, — из городов Изюма, Энергодара, Волновахи и на житомирском направлении. По словам Мизинцева, Россия поддержала эти предложения "в гуманитарных целях".
"Российская Федерация сегодня с 10 часов утра по московскому времени открыла десять гуманитарных коридоров для проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан из городов Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя <…> Из десяти предложенных нами маршрутов украинская сторона согласовала только два — на киевском и мариупольском направлениях", — сказал представитель Минобороны.
Ранее Лайф писал, что Министерство обороны приняло решение ежедневно открывать на Украине гуманитарные коридоры в сторону России. Выполняться это будет в одностороннем порядке с 10:00. В тех районах, которые находятся под контролем российских военных, гарантируется безопасность. Россия просит Красный Крест и ООН содействовать информированию населения Украины об этом.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Валентин Спринчак