Nestle прекратила экспорт и импорт продуктов из РФ
Как уточняется, ограничения затронули такие продукты, как кофе Nespresso и вода S.Pellegrino.
Швейцарская компания Nestle прекратила экспорт и импорт в Россию и из неё продуктов и напитков. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
Как уточняется, это касается кофе Nespresso и воды S.Pellegrino. При этом в компании отметили, что ограничение не затронет продукты первой необходимости, например детского питания.
Прощаются, но не уходят: Почему крупные западные компании "дали заднюю" и передумали покидать российский рынок
Ранее Лайф писал, что Nestle временно прекращает инвестиции на территории России. Также корпорация заявила о приостановке рекламной кампании в РФ.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
Shutterstock