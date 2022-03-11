Nestle прекратила экспорт и импорт продуктов из РФ

Швейцарская компания Nestle прекратила экспорт и импорт в Россию и из неё продуктов и напитков. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Как уточняется, это касается кофе Nespresso и воды S.Pellegrino. При этом в компании отметили, что ограничение не затронет продукты первой необходимости, например детского питания.