МО РФ: Мариуполь заблокирован, мосты разрушены, дороги заминированы националистами
По данным ведомства, вооружённые боевики открывают беспорядочную стрельбу на улицах, тем самым вынуждая мирных граждан оставаться в своих домах.
Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, дороги заминированы националистами. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вооружённые лица ходят по улицам, открывают беспорядочную стрельбу, тем самым вынуждая гражданское население оставаться в своих домах. Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, дороги заминированы", — добавил он.
А ранее сегодня в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы ДНР освободили город Волноваху, а подразделения Народной милиции ДНР продолжили сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Также взяты под контроль населённые пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зелёный Гай.
ТАСС / Александр Рюмин