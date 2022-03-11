МО РФ: Мариуполь заблокирован, мосты разрушены, дороги заминированы националистами

По данным ведомства, вооружённые боевики открывают беспорядочную стрельбу на улицах, тем самым вынуждая мирных граждан оставаться в своих домах.

Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, дороги заминированы националистами. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Вооружённые лица ходят по улицам, открывают беспорядочную стрельбу, тем самым вынуждая гражданское население оставаться в своих домах. Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, дороги заминированы", — добавил он.