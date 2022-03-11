Минобороны РФ: ВСУ подорвали институт в Харькове с сотрудниками для сокрытия ядерных опытов

Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения, заявили в оборонном ведомстве РФ.

В городе Харькове украинские боевики территориальной обороны взорвали корпус физико-технического института, это была очередная провокация националистов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.