Минобороны РФ: ВСУ подорвали институт в Харькове с сотрудниками для сокрытия ядерных опытов
Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения, заявили в оборонном ведомстве РФ.
В городе Харькове украинские боевики территориальной обороны взорвали корпус физико-технического института, это была очередная провокация националистов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академической взорван один из корпусов физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения", — уточнил офицер.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.