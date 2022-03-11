Клишас ответил на вопрос о наказании для россиян за обход блокировки Facebook и Instagram
По его словам, обеспечение исполнения решения об ограничении работы экстремистских ресурсов является ответственностью государства.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил РИА "Новости", что санкции не грозят россиянам, которые в случае признания Facebook и Instagram экстремистскими будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям.
Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли какие-либо санкции в отношении таких граждан, он ответил отрицательно. При этом Клишас добавил, что обеспечение исполнения решения об ограничении работы экстремистских ресурсов в РФ является ответственностью государства.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он сообщил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств. Генеральная прокуратура уже потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Также в Роскомнадзор было направлено требование ограничить доступ к Instagram.
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