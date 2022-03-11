Клишас ответил на вопрос о наказании для россиян за обход блокировки Facebook и Instagram

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил РИА "Новости", что санкции не грозят россиянам, которые в случае признания Facebook и Instagram экстремистскими будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям.