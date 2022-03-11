Роскомнадзор: Доступ к Instagram будет ограничен
Ранее Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta, владельца соцсети, экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны.
Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram из-за отмены запрета на призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории РФ будет ограничен", — уточнили в ведомстве.
Ранее Meta разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. В "Инстаграме" тоже сняли запрет на посты с призывами к насилию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Генеральная прокуратура уже потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Также в Роскомнадзор было направлено требование ограничить доступ к "Инстаграму".
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